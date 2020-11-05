В українській армії кількість хворих на COVID-19 наближається до двох тисяч

Станом на ранок 5 листопада у Збройних силах України на коронавірус хворіють 1936 осіб, нових випадків за минулу добу - 147. Крім того, зареєстровано вісімнадцятий летальний випадок в ЗСУ від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10 годину 5 листопада у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 1936 осіб. За минулу добу зареєстровано 147 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ЗСУ зафіксовано 18-ий летальний випадок, спричинений захворюванням на COVID-19.

Як зазначається, працівник ЗСУ з Дніпропетровщини захворів 15 жовтня та лікувався амбулаторно під наглядом сімейного лікаря. Результат ПЛР-тестування від 15 жовтня – позитивний. У зв’язку з погіршенням стану здоров’я 22 жовтня він був госпіталізований до міської клінічної лікарні міста Новомосковськ. Незважаючи на усі вжиті заходи, у пацієнта наростали явища дихальної недостатності, у зв’язку з чим хворий був переведений до відділення реанімації та інтенсивної терапії. 4 листопада стан здоров’я у нього значно погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка, на жаль, не дала позитивного результату. Працівник ЗС за наявної інформації мав хронічні супутні захворювання.

В пресслужбі також нагадали, що загалом за час пандемії одужало 4403 особи. На ізоляції наразі перебувають 375 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 4 листопада, в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіла 1851 особа. За попередню добу було виявлено 167 нових випадків.

Загалом в Україні на сьогодні, 5 листопада, лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу - 9 850.