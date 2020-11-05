Українські військові відпрацьовують встановлення мінних загороджень

Інженерно-саперні підрозділи Об’єднаних сил відпрацьовували поблизу узбережжя Чорного та Азовського морів встановлення мінно-вибухових загороджень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Командування Об’єднаних сил ЗСУ в Фейсбуці.

Біля Криму ЗСУ відпрацювали встановлення мінно-вибухових загороджень / Фото: ЗСУ

«На південному напрямку, в інженерно-саперних підрозділах, які підпорядковані Командуванню Об’єднаних сил Збройних сил України та несуть бойову службу поблизу узбережжя Чорного та Азовського морів, тривають практичні тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на суходолі українські військовослужбовці здійснюють тренування з нарощування інженерних загороджень мінними загороджувачами ПМЗ-4п та ГМЗ-3. В свою чергу на десантно-доступних ділянках морського узбережжя — плаваючими транспортерами ПТС-2.

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«Рубежі мінування на ймовірних напрямках дій противника значно ускладнюють його просування у глибину оборони наших військ. Постійні тренування інженерно-саперних підрозділів та рухомих загонів загороджень, як морських, так і тих, що діють на суходолі, гарантують своєчасне виконання завдань стосовно обмеження мобільності ворожих сил та засобів», — пояснив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Також він додав, що поєднання заздалегідь підготовлених оборонних укріплень з системою інженерних загороджень та системою багато ешелонованого вогневого ураження, значно сковує дії противника та завдає йому значних втрат.