Два обстріли та проліт безпілотника - окупанти тричі порушили «тишу» на Донбасі

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 4 листопада, на ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано три порушення досягнутих домовленостей із боку російсько-окупаційних військ. Так, режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили поблизу населеного пункту Новолуганське, застосувавши автоматичний станковий гранатомет. Неподалік населеного пункту Гнутове противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у районі населеного пункту Шуми зафіксовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Українські військовослужбовці, застосувавши стрілецьку зброю, збили ворожий безпілотник, повідомили в штабі.

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За інформацією пресслужби, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території та передано на знищення 1997 вибухонебезпечних предметів.

Минулої доби, 3 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.