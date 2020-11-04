Українська армія отримала кілька сотень нових вогнеметів

Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів, що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", достроково виконав зобов’язання та передав Міноборони України партію з кількох сотень реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба концерну.

"Минулого тижня ця партія вогнеметів успішно пройшла приймально-здавальні випробування та підтвердила свої тактико-технічні характеристики. В ході бойових стрільб всі цілі були вражені відповідно до програми випробувань. Ці реактивні піхотні вогнемети високоефективні для прицільного враження легкої броньованої техніки та супротивника, який знаходиться в укритті, на відстані до одного кілометра", – сказав директор інституту Володимир Щербань.

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Як зазначається, одночасно з приймально-здавальними випробуваннями РПВ-16 фахівці підприємства продемонстрували українським військовим модернізовану версію цього виробу - полегшену версію РПВ-16, яка буде зручною та ефективною при виконанні бойових завдань Сил спеціальних операцій, спецпідрозділів СБУ та розвідувальних підрозділів десантно-штурмових військ. Випробування модернізованого вогнемета також пройшли успішно, в чому особисто переконалися присутні представники МОУ, Нацгвардії України, Генштабу та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

РПВ-16 – це український реактивний піхотний вогнемет з термобаричним боєприпасом, розробка Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів (м. Шостка). Створення та серійний випуск РПВ-16 стали можливими, насамперед, завдяки кооперації виробничих потужностей підприємств-учасників ДК "Укроборонпром". Усі елементи конструкції і складові частини виконані з вітчизняної сировини і матеріалів.