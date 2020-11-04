Спостерігачі ОБСЄ фіксують зростання кількості обстрілів на Донбасі

Кількість обстрілів з боку російських окупаційних військ від початку запровадження режиму припинення вогню на Донбасі зросла з 48 у серпні до 224 у жовтні.

Про це під час брифінгу повідомив заступник командувача Об’єднаних сил Богдан Бондар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«ОБСЄ за останній час фіксує певне збільшення обстрілів. Наприклад, якщо в червні це було близько тисячі обстрілів, у липні – 1100. У серпні (після запровадження режиму тиші – ред.) вони фіксували 48 обстрілів, у вересні - 122, в жовтні – 224. Це говорить про те, що недостатня спроможність СММ ОБСЄ, недопуски…За час режиму припинення вогню більше 60 недопусків патрулів СММ ОБСЄ на територію, яка не контролюється Україною», - повідомив Бондар.

Крім того, російські найманці всіляко перешкоджають роботі спостережної місії, в той час, як Україна виконує свої зобов’язання в повній мірі.

«Є дві сторони, які взяли на себе зобов’язання ще в 2014 році про припинення вогню – це російська сторона і Україна. І є СММ ОБСЄ, яка згідно з мандатом повинна здійснювати ефективний моніторинг і верифікацію ситуації та дій, які проходять на території України в межах міжнародно визнаних кордонів…На теперішній час патрулі СММ ОБСЄ на території, яка контролюється Україною у Донецькій і Луганській областях, складають 6-10 патрулів щоденно. Вони піднімають близько 5-7 БПЛА на території, яка контролюється Україною. Працює зі сторони України 21 камера СММ ОБСЄ. І водночас, цифри з території, яка не контролюється: це всього-на-всього 3-5 патрулів на 420 км лінії зіткнення з тої сторони, це 2-4 запуски БПЛА», - повідомив заступник командувача Об’єднаних сил, додавши, що запусків безпілотників насправді може й не відбуватись.

Він також нагадав, що з початку бойових дій на Донбасі було заявлено про 21 режим припинення вогню. Зокрема, в 2014 році режим тиші запроваджувався один раз, в 2015 та 2016 роках по три рази, в 2017 – 5 разів, у 2018 – 6 та по два рази у 2019 та 2020 роках.

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня цього року офіційно розпочався черговий «повний і всеосяжний режим припинення вогню».