Спостерігачі ОБСЄ фіксують зростання кількості обстрілів на Донбасі
Про це під час брифінгу повідомив заступник командувача Об’єднаних сил Богдан Бондар, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«ОБСЄ за останній час фіксує певне збільшення обстрілів. Наприклад, якщо в червні це було близько тисячі обстрілів, у липні – 1100. У серпні (після запровадження режиму тиші – ред.) вони фіксували 48 обстрілів, у вересні - 122, в жовтні – 224. Це говорить про те, що недостатня спроможність СММ ОБСЄ, недопуски…За час режиму припинення вогню більше 60 недопусків патрулів СММ ОБСЄ на територію, яка не контролюється Україною», - повідомив Бондар.
Крім того, російські найманці всіляко перешкоджають роботі спостережної місії, в той час, як Україна виконує свої зобов’язання в повній мірі.
«Є дві сторони, які взяли на себе зобов’язання ще в 2014 році про припинення вогню – це російська сторона і Україна. І є СММ ОБСЄ, яка згідно з мандатом повинна здійснювати ефективний моніторинг і верифікацію ситуації та дій, які проходять на території України в межах міжнародно визнаних кордонів…На теперішній час патрулі СММ ОБСЄ на території, яка контролюється Україною у Донецькій і Луганській областях, складають 6-10 патрулів щоденно. Вони піднімають близько 5-7 БПЛА на території, яка контролюється Україною. Працює зі сторони України 21 камера СММ ОБСЄ. І водночас, цифри з території, яка не контролюється: це всього-на-всього 3-5 патрулів на 420 км лінії зіткнення з тої сторони, це 2-4 запуски БПЛА», - повідомив заступник командувача Об’єднаних сил, додавши, що запусків безпілотників насправді може й не відбуватись.
Він також нагадав, що з початку бойових дій на Донбасі було заявлено про 21 режим припинення вогню. Зокрема, в 2014 році режим тиші запроваджувався один раз, в 2015 та 2016 роках по три рази, в 2017 – 5 разів, у 2018 – 6 та по два рази у 2019 та 2020 роках.
Як повідомляв Укрінформ, 27 липня цього року офіційно розпочався черговий «повний і всеосяжний режим припинення вогню».