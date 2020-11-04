Віталій Марків – вільний! Продовжуймо боротьбу у визволенні незаконно ув‘язнених українців

Нехай ця новина стане для нас наснагою продовжувати боротьбу у визволенні усіх незаконно ув‘язнених українців

Подія, на яку Україна чекала три роки та чотири місяці. І нарешті вчора пролунали омріяні слова: “Віталій Марків – вільний!”. Ми із легкістю та радістю ділимось між собою цією звісткою, та боротьба за справедливість була важкою і довгою. Віталій мужньо тримав удар російської пропаганди. Він став справжньою гордістю Української держави, а також прикладом для студентів-курсантів, які, ставши військовослужбовцями, будуть захищати Батьківщину.

Господи, Ти воістину визволяєш тих, хто надіється на Тебе (пор.: Сир. 51: 12). Тож сьогодні ми дякуємо Богові за Його милість, за те, що правда обов’язково перемагає, хоч це потребує незламної позиції та витривалості. Її демонстрували тисячі українців, які виходили на акції підтримки Віталія Марківа, усі хто писав листи, поширював правду та молився за визволення українського воїна. Її показали державні діячі та дипломати, юристи, які робили все можливе і неможливе для перемоги правди.

Нехай ця новина стане для нас наснагою продовжувати боротьбу у визволенні усіх незаконно ув‘язнених українців. З нами – правда, з нами – Бог, з нами – перемога!

Митрополит Епіфаній

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