У прифронтовій зоні на Донеччині завершили відновлення житла

На Донеччині рятувальники в цьому році завершили роботи з відновлення житла, пошкодженого внаслідок бойових дій окупантів у прифронтових населених пунктах.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

Зазначається, що роботи проводилися у прифронтових населених пунктах, зокрема у селах Лебединське, Гранітне, Бердянське, Кодема, Травневе, м. Мар’їнка, смт Курдюмівка та у Бахмутському районі. Матеріали для проведення робіт були придбані за кошти обласного бюджету, зокрема, за рахунок регіонального матеріального резерву Донецької області.

В ДСНС нагадали, що з 11 липня у прифронтових населених пунктах області працювали 250 рятувальників з різних областей України.

Упродовж 2020 року силами Головного управління та зведених підрозділів ДСНС України загалом було проведено відновлювальні роботи за 982 адресами.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією директора Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Ігора Бойко, з початку ведення бойових дій у регіоні на територіях, підконтрольних українській владі, було зруйновано та пошкоджено 13 255 житлових будинків усіх форм власності, з яких вже відновлено більше 7 тис.

Фото: ДСНС