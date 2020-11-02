Окупанти двічі зривали «тишу» - біля Шумів і Старогнатівки

Російські окупаційні війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню - поблизу населених пунктів Шуми та Старогнатівка, втрат серед українських військових немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Зранку в районі населеного пункту Шуми противник застосував протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю, а ближче до обіду вів вогонь із протитанкового гранатомета неподалік Старогнатівки. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, постріли окупантів були неприцільними, тож вогонь у відповідь українські військові не відкривали.