Окупанти порушили «тишу» стрільбою з гранатомета під Зайцевим

Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Від початку поточної доби, 31 жовтня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Так, в районі населеного пункту Зайцеве противник застосував ручний протитанковий гранатомет", - ідеться у вечірньому зведенні.

Зазначається, що постріли не становили загрози українським військовослужбовцям.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Перебуваючи у готовності адекватно реагувати на будь-які провокаційні дії противника, українські воїни дотримуються режиму припинення вогню, заявили у штабі.

Як повідомлялося, в ніч проти 30 жовтня внаслідок обстрілів з боку російських окупантів загинули двоє українських бійців. Крім того, 29 жовтня були поранені двоє військовослужбовців.

У цьому зв’язку українська делегація ініціювала проведення 30 жовтня позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, на якому було домовлено про збереження режиму тиші.

Фото: Аліна Комарова, Генеральний штаб ЗСУ