В українській армії за добу - 159 випадків коронавірусу

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 159 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, водночас одна особа померла.

Про це повідомляє у Фейсбуці командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

Зазначається, що госпіталізовано 34 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Водночас минулої доби у ЗСУ зафіксовано 16-ий летальний випадок, спричинений захворюванням на COVID-19. Як повідомляється, у Києві помер працівник ЗСУ, госпіталізований до Національного військово-медичного клінічного центру “ГВКГ” 21 жовтня. Військовослужбовець, за наявною інформацією, мав хронічні супутні захворювання.

Станом на 10.00 31 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 1639 осіб. Загалом за час пандемії одужали 4096 осіб.

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На ізоляції (у тому числі самоізоляція) перебувають 455 осіб, у 78 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 31 жовтня лабораторно підтверджено 387 481 випадок COVID-19, з них за добу 8 752.

Фото: ДПСУ