Учасники ТКГ домовилися про збереження режиму «тиші» на Донбасі

Учасники Тристоронньої контактної групи на засіданні підгрупи з безпеки обговорили заходи із запобігання подальшим випадкам порушення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє українська делегація в ТКГ у Фейсбуці.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, українська делегація зажадала від російської сторони та запросила допомоги у представників ОБСЄ вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки заздалегідь запланованої.

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«Результати: 1. Сторони обговорили інциденти, які мали місце та призвели до трагічних наслідків. 2. Сторони домовилися дотримуватися режиму тиші. 3. Сторони обговорили заходи щодо запобігання подальших випадків порушення вогню», - поінформували в українській делегації.

Крім того, сторони домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке заплановане на 10 листопада цього року.

Зазначається, що голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ в Україні, модератор робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посол Яшар Халіт Чевік підтримав наміри сторін дотримуватися режиму припинення вогню.

Водночас, як підкреслюється в повідомленні, «українська делегація розуміє, що гарантовано домовитися можливо лише тоді, коли головний гравець, який стоїть за спиною однієї зі сторін на лінії розмежування, дає згоду домовитися. Тому у української делегації залишається питання: чи розуміють наші візаві весь ступень своєї відповідальності щодо можливої ескалації збройного конфлікту?».

Як повідомлялося, в ніч на 30 жовтня внаслідок обстрілів з боку російських окупантів загинули двоє українських бійців. Крім того, 29 жовтня були поранені двоє військовослужбовців.

У зв’язку з цим українська делегація ініціювала на 30 жовтня позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.