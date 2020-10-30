Окупанти вже тричі за сьогодні обстріляли позиції ООС
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«Станом на 12 годину, російсько-окупаційні війська тричі обстріляли позиції наших захисників у районі Водяного. На цьому напрямку противник застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. В результаті обстрілів двоє українських військових отримали поранення несумісні з життям», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на вогневі провокації противника підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші.
У пресслужбі повідомили, що про дії російсько-окупаційних військ негайно повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з порушенням російськими окупаційними військами на Донбасі режиму припинення вогню та загибеллю двох українських військових, українська делегація скликала термінове засідання ТКГ.