Окупанти вже тричі за сьогодні обстріляли позиції ООС

Окупанти вже тричі за сьогодні обстріляли позиції ООС

Укрінформ
Російські окупаційні війська станом на 12.00 30 жовтня тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Водяного. Двоє українських захисників загинули.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Станом на 12 годину, російсько-окупаційні війська тричі обстріляли позиції наших захисників у районі Водяного. На цьому напрямку противник застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. В результаті обстрілів двоє українських військових отримали поранення несумісні з життям», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на вогневі провокації противника підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші.

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У пресслужбі повідомили, що про дії російсько-окупаційних військ негайно повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з порушенням російськими окупаційними військами на Донбасі режиму припинення вогню та загибеллю двох українських військових, українська делегація скликала термінове засідання ТКГ.

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