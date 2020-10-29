Окупанти стріляли на підступах до Новомихайлівки, втрат немає

Російські окупаційні війська станом на 17.00 29 жовтня здійснили кілька пострілів з ручного протитанкового гранатомета неподалік Новомихайлівки. Втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 29 жовтня, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, неподалік Новомихайлівки зафіксовано кілька неприцільних пострілів із ручного протитанкового гранатомета. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, провокативний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських військових, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

В штабі також поінформували, що на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 6 гектарів території та передано на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 28 жовтня, в смугах відповідальності Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська чотири рази порушили «тишу» на Донбасі, поранено українського військового.