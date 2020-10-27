В українській армії за добу - 83 випадки коронавірусу

У Збройних силах України за минулу добу виявили 83 нові випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За минулу добу зареєстровано 83 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебувають 16 осіб", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначається, 67 осіб перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби.

За даними Медчил, станом на 27 жовтня у ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1383 особи. Всього за час пандемії одужало 3734 особи, летальних випадків зареєстровано 14. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 358 осіб, у 57 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 27 жовтня лабораторно підтверджено 355 601 випадок COVID-19, зокрема 6590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 6677 нових випадків.

Фото: ДПСУ