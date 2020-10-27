Танки, САУ та ракетний комплекс: ОБСЄ виявила невідведене озброєння на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала 23 жовтня 27 одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 255/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 26 жовтня 2020 року.

Так, БПЛА Місії виявив на полігоні поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька) 1 самохідну гаубицю (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а також 1 зенітний ракетний комплекс (9К35 "Стріла-10"), 14 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) та 11 буксируваних гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 мм) – на полігоні в районі н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська).

Крім того, 23 жовтня безпілотник зафіксував на окупованій Донеччині 22 танки та 1 зенітний ракетний комплекс, які були розміщені за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння.