В українській армії за добу – 25 випадків COVID-19

Станом на ранок 26 жовтня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 1395 осіб, за минулу добу зареєстровано 25 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медсил у Фейсбуці.

«Станом на 10.00 26 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1395 осіб. За минулу добу зареєстровано 25 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 14 осіб.

У пресслужбі нагадали, що загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 3639 осіб, летальних випадків – 14.

Як повідомляв Укрінформ, вчора, 25 жовтня, в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 було обліковано 1388 хворих. За попередню добу було зареєстровано 84 нових випадки захворювання.