На Донбасі з початку доби зберігається «тиша»

У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Від початку поточної доби, 25 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. На всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у вечірньому зведенні.

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Водночас наголошується, що українські військовослужбовці перебувають у готовності до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії.