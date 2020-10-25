На Донбасі з початку доби зберігається «тиша»
Укрінформ
У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Від початку поточної доби, 25 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. На всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у вечірньому зведенні.
Водночас наголошується, що українські військовослужбовці перебувають у готовності до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії.