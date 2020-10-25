Окупанти чотири рази зривали «тишу», біля Водяного бив гранатомет

Минулої доби, 24 жовтня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресслужби штабу ООС.

«Стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу Кам’янки та двічі – неподалік населеного пункту Шуми. Окрім того, у районі Водяного противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на провокативні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Вчора військовослужбовці ЗСУ разом із вогнеборцями ДСНС ліквідували осередки пожеж поблизу населеного пункту Лопаскине.

Від початку поточної доби, 25 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

«Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ», - наголошують у штабі ООС.