ДТП в окупованому Луганську: загинув ватажок угруповання «Призрак»

У тимчасово окупованому Луганську в ДТП загинув ватажок незаконного збройного формування «батальйон «Призрак» Олексій Марков.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють «Донецкие новости» з посиланням на записи місцевих мешканців у соцмережах.

Повідомляється, що 23 жовтня в Луганську в районі Городка зіткнулися легковий автомобіль, маршрутне таксі та «УАЗ» з «поліцейськими», який їхав з увімкненими маячками і сиреною. «УАЗ» у результаті зіткнення перекинувся.

Маршрутка «Газель» практично не постраждала, жінка - водій легкової автівки дістала незначні травми.

Через деякий час з'явилося повідомлення про те, що в цьому ДТП загинув ватажок НЗФ «батальйон «Призрак» Олексій Марков. Судячи з усього, він перебував в «УАЗі».

Згодом інтернет-ресурси бойовиків підтвердили смерть Маркова - без зазначення причини.

Фото із соцмереж