Окупанти двічі порушили «тишу» поблизу Шумів

На Донбасі від початку цієї доби зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбуці. "Неподалік населеного пункту Шуми ворог двічі провокував наших воїнів неприцільними пострілами зі стрілецької зброї. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали", - йдеться у повідомленні. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає. Читайте також: Україна в ОБСЄ розповіла, як окупанти провокують військових ЗСУ Як повідомлялося, минулої доби, 23 жовтня, російсько-окупаційні війська також двічі порушили режим «тиші».