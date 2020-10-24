Окупанти двічі порушили «тишу» поблизу Шумів

Окупанти двічі порушили «тишу» поблизу Шумів

Укрінформ
На Донбасі від початку цієї доби зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.

"Неподалік населеного пункту Шуми ворог двічі провокував наших воїнів неприцільними пострілами зі стрілецької зброї. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

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Як повідомлялося, минулої доби, 23 жовтня, російсько-окупаційні війська також двічі порушили режим «тиші».

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