В українській армії за добу - 131 випадок коронавірусу

В українській армії за добу - 131 випадок коронавірусу

Укрінформ
Станом на 24 жовтня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють – 1317 осіб, за добу зареєстрували 131 новий випадок.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає Укрінформ.

Всього за час пандемії одужали – 3608 осіб, летальних випадків – 14. За минулу добу зареєстровано 131 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебувають 19 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Читайте також: В Україні на COVID-19 за добу захворіли 276 медиків

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 94 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 24 жовтня лабораторно підтверджено 337 410 випадків COVID-19, із них за добу – 7 014.

Фото: Держприкордонслужба

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-