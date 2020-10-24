В українській армії за добу - 131 випадок коронавірусу

Станом на 24 жовтня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють – 1317 осіб, за добу зареєстрували 131 новий випадок.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає Укрінформ.

Всього за час пандемії одужали – 3608 осіб, летальних випадків – 14. За минулу добу зареєстровано 131 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебувають 19 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 94 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 24 жовтня лабораторно підтверджено 337 410 випадків COVID-19, із них за добу – 7 014.

Фото: Держприкордонслужба