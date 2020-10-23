Окупанти один раз порушили «тишу» на Донбасі

Російські окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим повного припинення вогню, втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Від початку поточної доби, 23 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Так, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми", - йдеться у вечірньому зведенні.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає, додали у пресцентрі.

Як зазначається, на інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Фото: ООС