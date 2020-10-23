В українській армії - 143 нові випадки коронавірусу

Станом на ранок 23 жовтня у Збройних силах на коронавірус хворіє 1262 особи. За попередню добу виявлено 143 нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медсил у Фейсбуці.

«Станом на 10.00 23 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1 262 особи. За минулу добу зареєстровано 143 нових випадки»,- йдеться в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 381 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 40 осіб.

Як зазначається, у закладах охорони здоров’я наразі перебуває 29 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 114 осіб.

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У пресслужбі нагадали, що всього за час пандемії в ЗСУ одужало 3 550 осіб, летальних випадків – 14.

Як повідомляв Укрінформ, вчора, станом на ранок 22 жовтня, в Збройних силах України було зареєстровано 1190 хворих на коронавірус. За попередню добу виявлено 129 нових випадків.

В Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19.

Фото: АА