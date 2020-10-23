«Слуги народу» передали дрони військовим ООС

Народні депутати від «Слуги народу» відвідали зону бойових дій на Донбасі та передали дрони нашим захисникам.

Про це повідомляється на сторінці політсили у Фейсбуці.

«Ми поїхали на Донбас, щоб на власні очі побачити, як відбувається перемир'я, поспілкуватися з військовими та дізнатися про реальну ситуацію на передовій і потреби наших бійців. Ми також зустрілися з людьми, які живуть там. Нам важливо було почути всіх, щоб довідатись, як рухатися далі і на законодавчому рівні робити все, аби покращити життя та умови громадян і наших захисників», – зазначив народний депутат від «Слуги народу» Юрій Мисягін.

Окрім того, народні депутати передали в руки військових у зоні ООС дрони різної класифікації, придбані власним коштом. Їх можна використовувати під час бойових операцій, коригування вогню, спостереження за противником, за власними позиціями.

Це, за словами Мисягіна, «небесні очі військових», вони стануть в нагоді у боротьбі з ворогом.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на пресцентр ООС, російські окупаційні війська минулої доби, 22 жовтня, п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Фото: Слуги народу