ОБСЄ зафіксувала 3 порушення тиші на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 3 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 251/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 21 жовтня 2020 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 3 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) в районах на північ і південний захід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), причому одне таке порушення сталося в межах 5 км від станції", - йдеться у звіті.

Зазначається, що у Луганській області порушень режиму припинення вогню протягом минулої доби зафіксовано не було, як і в попередній звітній період.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з 27 липня по домовленості Тристоронньої контактної групи встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Зокрема, домовленостями передбачено заборону на наступальні і розвідувальні дії, заборону на застосування вогню, включаючи снайперського, і застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.