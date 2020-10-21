Коронавірус у ЗСУ: 1107 хворих, за добу - 131 випадок

У Збройних силах за минулу добу зареєстровано 131 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил у Фейсбуці.

"За минулу добу зареєстровано 131 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 20 осіб", - зазначається у дописі.

Повідомляється, що ще 11 осіб перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби, стан здоров’я пацієнтів задовільний.

За даними Медсил, станом на 21 жовтня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1107 осіб. Загалом за час пандемії одужало 3433 особи, летальних випадків зареєстровано 14. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 394 особи, у 42 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу 6719.