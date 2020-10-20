Міноборони цього року закупить ракетний комплекс «Нептун»

Після перерозподілу коштів у межах державного оборонного замовлення Міністерство оборони у 2020 році планує закупити береговий ракетний комплекс «Нептун».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Спланованим фінансовим ресурсом на 2020-й рік кошти на закупівлю берегового ракетного комплексу «Нептун» передбачені не були. Проте Міністерством оборони прийнято рішення про закупівлю комплексу «Нептун» та іншого ракетного обладнання ще поточного, 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з цією метою буде здійснено перерозподіл коштів у межах державного оборонного замовлення.

У пресслужбі додали, що міністр оборони Андрій Таран ще 23 серпня підписав наказ про прийняття БРК «Нептун» на озброєння ЗСУ. А рішенням про закупівлю комплексу у межах фінансових можливостей поточного року Міністерство оборони демонструє свою зацікавленість мати якомога швидше «Нептун» у бойовому порядку Збройних сил.

«Мали відбутись всі передбачені процедури. Тепер комплекс може замовлятись і закуповуватись як серійний зразок. Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення, завдання щодо кількості та термінів їх постачання. Необхідні кошти для закупівлі є», — заявив Таран.

Також в Міноборони віднайшли кошти, які будуть спрямовані на подальшу реалізацію ракетно-реактивної програми. «Нептун» добре продемонстрував свої бойові можливості під час державних випробувань. Він стане потужним інструментом стримування агресивних дій противника на морі.

Наступним етапом має стати робота над створенням корабельного варіанта комплексу «Нептун». Ті ж ракетні катери, що проєктуються сьогодні для потреб ВМС, вже мають бути адаптованими для використання протикорабельної ракети, що входить до складу «Нептуна», повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, ЗСУ прийняли на озброєння береговий ракетний комплекс 360МЦ «Нептун». Це крилаті ракети української розробки. Вони призначені для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя.

Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет, а також десантні кораблі та транспорти, які діють як самостійно, так і в складі груп. Ракети можуть вражати цілі в складних метеорологічних умовах при активному вогневому і радіоелектронної протидії.