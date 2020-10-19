Хворих із коронавірусом у ЗСУ вже більш як тисяча, один військовий помер

Станом на ранок 19 жовтня на гостру респіраторну хворобу COVID-19 в Збройних силах хворіє 1060 осіб. За минулу добу зареєстровано 29 нових випадків, один військовий помер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 19 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1060 осіб. Всього за час пандемії одужали 3270 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 453 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 103 особи. На жаль, у Збройних силах України зафіксовано 14 летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, військовослужбовець з Київської області 29 вересня був госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону з двобічною пневмонією після того, як він звернувся до сімейного лікаря за місцем проживання та після отримання позитивного результату ПЛР-тестування. Незважаючи на проведену терапію, у пацієнта наростали ознаки дихальної недостатності. 18 жовтня стан здоров’я погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату.

За інформацією пресслужби, за минулу добу в ЗСУ зареєстровано 29 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб, вдома під наглядом медичної служби перебуває 23 особи.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу – 4 766.

Попередньої доби зафіксовано 66 летальних випадків, загалом від початку епідемії в Україні від COVID-19 померли 5 673 людини.