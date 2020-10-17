В українській армії - 141 новий випадок COVID-19

У Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1024 особи, за добу виявлено 141 новий випадок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил.

"Станом на 10.00 17 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1024 особи. Всього за час пандемії одужало – 3187 осіб, летальних випадків – 12.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 473 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 64 особи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 141 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них у закладах охорони здоров’я перебуває 13 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 128 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня було лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.