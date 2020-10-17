Міжнародні організації відправили на окупований Донбас іще понад 436 тонн гумдопомоги

Через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» міжнародні організації направили для мешканців тимчасово окупованої території України понад 436 тонн гуманітарної допомоги.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"До тимчасово окупованого Донецька прослідували 19 вантажівок від Посольства Швейцарії в Україні та 12 вантажівок від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Автомобілі перевозили обладнання та реагенти для очищення води, медичне обладнання, побутову техніку, гігієнічні набори та будівельні матеріали загальною вагою 436,1 тонни", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 11 вересня Міжнародні організації відправили в ОРДЛО для потреб цивільного населення 20 вантажівок з гуманітарною допомогою. 5 серпня Червоний Хрест відправив понад 49 тонн гумдопомоги на окупований Донбас.

Фото: ДПСУ