Окупанти відкривали вогонь біля Водяного

Російські окупаційні війська від початку доби 16 жовтня відкривали вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Водяне на Донеччині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбук.

«Від початку поточної доби, 16 жовтня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, опівдні на Приазов’ї, поблизу населеного пункту Водяне, противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, українські військові вогонь у відповідь на провокацію не відкривали.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 15 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.