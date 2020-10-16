Окупанти відкривали вогонь біля Водяного
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбук.
«Від початку поточної доби, 16 жовтня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, опівдні на Приазов’ї, поблизу населеного пункту Водяне, противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, українські військові вогонь у відповідь на провокацію не відкривали.
Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 15 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.