В українській армії – 70 нових випадків коронавірусу, всього 911 хворих

Станом на ранок 15 жовтня у ЗСУ на коронавірус хворіє 911 осіб, а за минулу добу зареєстровано 70 нових випадків захворювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 15 жовтня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 911 осіб. Всього за час пандемії одужало – 3074 особи, летальних випадків – 11. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 564 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 92 особи. За минулу добу зареєстровано 70 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у закладах охорони здоров’я наразі перебуває 9 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 61 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, із них за добу – 5 062.

Протягом доби зафіксовано 73 нові летальні випадки. Одужала – 951 особа.

Загалом в Україні зареєстровано 5 302 смерті від COVID-19. Одужали – 119 650 пацієнтів. Хворіють нині 156 287 осіб.