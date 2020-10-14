Місія ОБСЄ не зафіксувала минулої доби порушення перемир’я на Донбасі

Упродовж минулої доби СММ ОБСЄ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 245/2020 від 14 жовтня 2020 року.

"Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - йдеться у звіті.

Зазначається, що за попередній звітний період було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню (зокрема 12 вибухів невизначеного походження) у Донецькій області та 1 таке порушення (вибух невизначеного походження) у Луганській області.

Минулого разу, коли СММ не фіксувала порушень режиму припинення вогню в обох областях, було в період із вечора 24 до вечора 25 вересня.

Нагадується, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 1 620 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 398 вибухів, 17 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 7 спалахів дульного полум’я, 21 освітлювальну ракету, а також 1 177 черг та пострілів).