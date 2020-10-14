Місія ОБСЄ не зафіксувала минулої доби порушення перемир’я на Донбасі

Місія ОБСЄ не зафіксувала минулої доби порушення перемир’я на Донбасі

Укрінформ
Упродовж минулої доби СММ ОБСЄ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 245/2020 від 14 жовтня 2020 року.

"Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - йдеться у звіті.

Читайте також: ОБСЄ за минулу добу зафіксувала 15 порушень перемир’я на Донбасі

Зазначається, що за попередній звітний період було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню (зокрема 12 вибухів невизначеного походження) у Донецькій області та 1 таке порушення (вибух невизначеного походження) у Луганській області.

Минулого разу, коли СММ не фіксувала порушень режиму припинення вогню в обох областях, було в період із вечора 24 до вечора 25 вересня.

Читайте також: ОБСЄ виявила в ОРЛО 24 одиниці озброєння, розміщених з порушенням Мінська

Нагадується, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 1 620 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 398 вибухів, 17 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 7 спалахів дульного полум’я, 21 освітлювальну ракету, а також 1 177 черг та пострілів).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-