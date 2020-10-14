В українській армії за добу - 71 випадок коронавірусу

Станом на 14 жовтня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 914 осіб, за минулу добу зареєстрували 71 новий випадок інфікування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«За минулу добу зареєстровано 71 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 28 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування», - йдеться в повідомленні.

На ізоляції перебувають 576 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби - 65 осіб.

Загалом за час пандемії одужала в армії 3001 особа. Зафіксовано 11 летальних випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 жовтня лабораторно підтверджено 276 177 випадків COVID-19, з них за добу – 5 590.

Фото: ДПСУ