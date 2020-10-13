У бригаді "Запорізька Січ" ушанували побратимів, загиблих на Донбасі

За шість років у зоні проведення АТО/ООС загинули 33 військовослужбовці 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, повідомив командир військової частини А1978, полковник Роман Качур під час урочистостей, присвячених Дню захисника України.

"Наша бригада веде бойові дії на сході України, виконує бойові завдання, перебуває у постійній бойовій готовності, відновлює боєздатність. У боях з російським агресором назавжди залишись 33 воїни нашої бригади", - сказав Качур.

Нагородження військовослужбовців 55-ї окремої артилерійської бригади ''Запорізька Січ'' з нагоди Дня захисника / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

Урочисті заходи Дню захисника України проходили із дотриманням протиепідемічних вимог.

Як повідомляв Укрінформ, 14 жовтня 2014 року 5-й президент України Петро Порошенко під час перебування у Запоріжжі, на острові Хортиця, заявив про встановлення державного свята — Дня захисника України. Воно відзначається щорічно 14 жовтня у День українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці.