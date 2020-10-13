Johnson&Johnson призупинила випробування вакцини проти COVID-19

Американська компанія Johnson&Johnson заявила про тимчасове зупинення широких клінічних випробувань усіх експериментальних препаратів, які можуть стати вакциною проти коронавірусу.

Як заявили в компанії, причиною стало різке погіршення стану здоров'я одного з добровольців, що бере участь у клінічних дослідженнях, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми тимчасово зупинили подальше застосування проб вакцини від COVID-19 в усіх наших клінічних випробуваннях", - йдеться в офіційному повідомленні компанії.

При цьому зазначається, що таке рішення було прийняте через "незрозуміле захворювання, виявлене в учасника дослідження".

Деталі не розкриваються з огляду на лікарську етику. Однак указується, що стан здоров'я добровольця оцінюється незалежною моніторинговою комісією, а також лікарями, які працюють в самій компанії.

"Ми мусимо поважати право на приватність цього учасника. Ми дізнаємося більше про хворобу добровольця, адже важливо мати всі факти, перш ніж ділитися додатковою інформацією", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Johnson&Johnson – один із шести розробників потенційної вакцини проти коронавірусу в США. Вона розпочала третю фазу випробувань препарату у вересні. Місяць тому подібна ситуація склалася під час досліджень вакцини-кандидата AZD1222 від AstraZeneca, коли на деякий час випробування також були призупинені через хворобу в одного з добровольців.