Окупанти тричі порушили «тишу» на Донбасі

Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три порушення російсько-окупаційними військами режиму повного припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Противник здійснив два постріли з ручного протитанкового гранатомета поблизу населеного пункту Мар’їнка, а в районах Майорська та Зайцевого провокував українських захисників неприцільними чергами зі стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначили у штабі, бойових втрат і поранень серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Вогонь у відповідь українські бійці не відкривали.