На Донеччині відновлюють критичну інфраструктуру - СЦКК

Упродовж минулого тижня тривали заходи з відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури Донецької області, зокрема у Бахмутському районі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє штаб ООС у Фейсбуці з посиланням на Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

"Так, 6 жовтня були продовжені роботи з очищення захисної дамби мулонакопичувача центральної збагачувальної фабрики в населеному пункті Залізне. Перед проведенням робіт піротехнічний підрозділ ДСНС обстежив територію на предмет відсутності вибухонебезпечних предметів. Роботи з очищення проводилися для вирубки порослі працівниками підприємства. Українська сторона СЦКК із патрулем СММ ОБСЄ забезпечили контроль дотримання режиму припинення вогню та надали гарантії безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, 8 жовтня в Травневому працівники компанії "ДТЕК Донецькобленерго" за координації групи СЦКК спільно з патрулем СММ ОБСЄ та піротехнічними підрозділами ДСНС провели заходи контрольної перевірки та відновлення працездатності обладнання ліній електропередач ПЛ-0,4 кВ. Під час роботи були перевірені з’єднувальні ізолятори, замінений електролічильник одного з домогосподарств, а також від’єднані несанкціоновані підключення до електромережі.

На Донеччині тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури / Фото: ООС

У районі Новгородського 9 жовтня з метою контролю екологічної безпеки довкілля було забезпечено проведення планових робіт щодо здійснення забору проб ґрунтових вод у свердловинах навколо шламонакопичувача Фенольного заводу. За результатами хімічного аналізу, станом на сьогодні перевищень гранично допустимих норм не виявлено.

Також група СЦКК разом із групою розмінування ДСНС провели обстеження ділянки автомобільного шляху Харків - Дебальцеве в районі населеного пункту Воздвиженка. На цій ділянці тривають підготовчі роботи до капітального будівництва мосту через залізничні колії. Наразі на автошляху працівники знімають асфальтове покриття та демонтують залишки мосту, зруйнованого унаслідок бойових дій. Робота з відновлення мосту розрахована до кінця поточного року.