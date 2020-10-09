В українській армії 126 нових випадків коронавірусу, загалом хворіють 803
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.
«Станом на 10.00 09 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 803 особи. Всього за час пандемії одужало – 2743 особи, летальних випадків – 11. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 454 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція і найближчі три доби – 58 осіб. За минулу добу зареєстровано 126 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у закладах охорони здоров’я наразі перебуває 29 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 97 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом минулої доби виявлено 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538. За добу померло 89 інфікованих, від початку епідемії - 4 779. Натомість 2417 українців одужали, загальна ж кількість тих, хто здолав спричинену коронавірусом недугу, сягнула 110 650.