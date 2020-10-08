Окупанти від початку доби тричі порушили «тишу»

Від початку нинішньої доби, 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості щодо перемир'я на Донбасі.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбук.

"Від початку поточної доби, 8 жовтня, зафіксовано три порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, противник здійснив три неприцільні черги зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Піски, а поблизу Опитного – дистанційне мінування українських позицій, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2 та ту ж зброю, використовуючи традиційні боєприпаси", - поінформувала в штабі ООС.

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Водночас зазначається, що ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

За даними штабу ООС, втрат та поранень унаслідок пострілів серед українських військових немає.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками", - запевнили в ООС.

Водночас у штабі наголосили, що підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та готові до адекватного реагування на провокативні дії з боку противника.