Після відновлення роботи КПВВ «Станиця Луганська» перетнули вже понад 5 тисяч осіб

Контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» після відновлення роботи впродовж трьох останніх днів пішохідний перехід перетнули понад 5100 громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Через зниження рівня пожежонебезпеки у Луганській області, відповідно до рішення Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, з 9.00 години 5 жовтня КПВВ «Станиця Луганська» відновив пропуск громадян», - йдеться в повідомленні.

За інформацією помічника командира Луганського прикордонного загону підполковника Нелі Доценко, робота КПВВ була призупинена через пожежі. Вогонь впритул наблизився до території КПВВ близько 11.00 години 1 жовтня, через сильне задимлення території КПВВ для збереження життя і здоров’я громадян командувачем ОС було прийнято рішення про припинення пропускної операції.

Як зазначається, завдяки вчасному реагуванню, злагодженим діям прикордонників і вогнеборцям ДСНС вогонь вдалося приборкати ще на підступах до території КПВВ. Тож пожежа знищила лише модуль, де працювали представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Наразі прикордонники продовжують моніторити ситуацію навколо КПВВ щодо вчасного виявлення і локалізації пожеж, аби силами і засобами ДСНС можна було негайно припинити поширення вогню на територію КПВВ.

Наразі КПВВ «Станиця Луганська» функціонує з 7.00 до 18.30, водночас пропускні операції на непідконтрольну Україні територію з безпекових міркувань припиняються вже о 18.00.

У штабі також нагадали, що громадянам, які мають намір перетнути лінію розмежування, важливо заздалегідь готувати необхідні документи, зокрема паспорт громадянина України та дозвіл фізичної особи. Крім того, громадяни повинні встановити додаток «Дій вдома» і добровільно пройти 14-денну самоізоляцію. Іноземцям для перетину лінії розмежування в обидва боки потрібно мати страховий поліс, який виданий страховою компанією на території України, покриватиме витрати на лікування від COVID і діяти впродовж усього періоду перебування на території України.