У ЗСУ за добу виявили 59 нових випадків коронавірусу

В Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 59 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбук.

«Станом на 10.00 04 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 731 особа. За минулу добу зареєстровано 59 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Всього в українській армії за час пандемії одужало від коронавірусу 2455 осіб, летальних випадків – 10.

На ізоляції нині перебувають 622 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 171 особа.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 жовтня лабораторно підтверджено 226 462 випадки COVID-19, з них за добу – 4 140.