В українській армії на COVID-19 хворіють 711 осіб

У Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 711 осіб. За останню добу виявили 76 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України.

"Станом на 10.00 02 жовтня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 711 осіб. Загалом за час пандемії одужала – 2331 особа, летальних випадків – 10", - йдеться у повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 652 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 54 особи.

За минулу добу зареєстровано 76 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 15 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 6 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець, Рівненський, військовий госпіталь – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 61 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 жовтня лабораторно підтверджено 217 661 випадок COVID-19, з них за добу – 4 633. Протягом доби зафіксовано 68 нових летальних випадків.