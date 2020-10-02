Данія пропонує змінити світову систему міграції

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредріксен заявила, що чинна міжнародна система пошуку мігрантами притулку не відповідає реаліям.

Про це вона сказала під час виступу в ООН, передає кореспондент Укрінформу.

“Данія продовжує працювати у рамках міжнародних законів і конвенцій стосовно міграції та біженців. Однак система надання притулку минулого не відповідає викликам майбутнього. Нам необхідна більш справедлива та більш гуманна система надання притулку”, - сказала Фредріксен.

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На її переконання, необхідно зменшити стимули початку небезпечних подорожей та покласти край цинічній справі торговців людьми.

“Країни, розташовані вздовж маршрутів міграції, потребують збільшення допомоги для взяття під контроль незаконної міграції, а країнам походження мігрантів необхідно більше підтримки для створення належних альтернатив”, - зазначила прем’єр-міністр.

Додамо, що за даними дослідницького центру Pew, у ЄС проживає щонайменше 5 мільйонів незаконних мігрантів.