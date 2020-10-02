Світ має змусити РФ й надалі платити ціну за конфлікт на Донбасі — Штати в ОБСЄ

Росія продовжує підтримувати незаконні збройні формування на Донбасі та досі не вивела свої сили та важке озброєння зі Сходу України.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 1 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Росія все ще не вивела свої сили та важке озброєння і ніколи не припиняла підтримку незаконних збройних формувань. У світлі подій у Європі, які ми спостерігаємо в наші дні, можливо, саме час вирішити цю проблему", - заявив він.

За словами очільника Місії США при ОБСЄ, хоча на Донбасі зараз і набагато менше стріляють, всеосяжного припинення вогню, передбаченого Мінськими домовленостями, досі не вдалося досягти.

"Упродовж останніх шести років були з десяток "зобов'язань щодо припинення вогню" та "місцевого перемир'я", проте кровопролиття продовжується. Тому ми всі повинні зберігати пильність, підтримувати СММ і продовжувати притягувати Росію до відповідальності за продовження цього конфлікту", - заявив Джеймс Гілмор.

Він підкреслив, що санкції США проти Росії через агресію на Донбасі залишатимуться чинними до тих пір, поки Росія повністю не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей.

Фото: ТАСС