Світ має змусити РФ й надалі платити ціну за конфлікт на Донбасі — Штати в ОБСЄ
Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 1 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Росія все ще не вивела свої сили та важке озброєння і ніколи не припиняла підтримку незаконних збройних формувань. У світлі подій у Європі, які ми спостерігаємо в наші дні, можливо, саме час вирішити цю проблему", - заявив він.
За словами очільника Місії США при ОБСЄ, хоча на Донбасі зараз і набагато менше стріляють, всеосяжного припинення вогню, передбаченого Мінськими домовленостями, досі не вдалося досягти.
"Упродовж останніх шести років були з десяток "зобов'язань щодо припинення вогню" та "місцевого перемир'я", проте кровопролиття продовжується. Тому ми всі повинні зберігати пильність, підтримувати СММ і продовжувати притягувати Росію до відповідальності за продовження цього конфлікту", - заявив Джеймс Гілмор.
Він підкреслив, що санкції США проти Росії через агресію на Донбасі залишатимуться чинними до тих пір, поки Росія повністю не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей.
Фото: ТАСС