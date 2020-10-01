Лідерка демократів висловилась проти подальших дебатів Байдена з Трампом
Про це, як повідомляє The Hill, заявила в четвер спікерка Палати представників Конгресу США конгресвумен-демократка Ненсі Пелосі, передає Укрінформ.
"Особисто я не думаю, що Джо Байден повинен удостоювати честю дебати з президентом, який не має зобов'язань щодо висловлювання фактів, доказів, даних і принижує посаду, яку обіймає", - заявила лідерка демократів.
Вона також підкреслила, що й раніше вважала недоцільною участь Байдена в дебатах із Трампом, оскільки допускала, "що може статися щось подібне", що відбулося у вівторок.
Між тим у середу представники Байдена заявили, що колишній віцепрезидент не полишив планів щодо участі у двох наступних запланованих раундах дискусії з нинішнім господарем Білого дому.
Як повідомляв Укрінформ, перші теледебати кандидатів на виборах президента США відбулися цього вівторка у Клівленді (штат Огайо). У перші ж хвилини вони перетворилися на хаос, оскільки президент Трамп почав переривати й опонента, й модератора, який намагався повернути дискусію у цивілізований діалог.
Пізніше Комісія з питань президентських дебатів у США оголосила про внесення змін у формат подальших обговорень для того, щоби "впорядкувати" діалог.