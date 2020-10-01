Лідерка демократів висловилась проти подальших дебатів Байдена з Трампом

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден не повинен легітимізувати своєю присутністю той хаос, до якого вдається нинішній президент Дональд Трамп під час виборчих дебатів.

Про це, як повідомляє The Hill, заявила в четвер спікерка Палати представників Конгресу США конгресвумен-демократка Ненсі Пелосі, передає Укрінформ.

"Особисто я не думаю, що Джо Байден повинен удостоювати честю дебати з президентом, який не має зобов'язань щодо висловлювання фактів, доказів, даних і принижує посаду, яку обіймає", - заявила лідерка демократів.

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Вона також підкреслила, що й раніше вважала недоцільною участь Байдена в дебатах із Трампом, оскільки допускала, "що може статися щось подібне", що відбулося у вівторок.

Між тим у середу представники Байдена заявили, що колишній віцепрезидент не полишив планів щодо участі у двох наступних запланованих раундах дискусії з нинішнім господарем Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, перші теледебати кандидатів на виборах президента США відбулися цього вівторка у Клівленді (штат Огайо). У перші ж хвилини вони перетворилися на хаос, оскільки президент Трамп почав переривати й опонента, й модератора, який намагався повернути дискусію у цивілізований діалог.

Пізніше Комісія з питань президентських дебатів у США оголосила про внесення змін у формат подальших обговорень для того, щоби "впорядкувати" діалог.