Російсько-окупаційні війська один раз за день порушили «тишу» на Донбасі

З початку доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим тиші.

Про це в Фейсбук повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

«Від початку поточної доби, 1 жовтня, на ділянках відповідальності наших бригад російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Так, противник провокував українських захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.

Також військовослужбовці Збройних Сил спільно з рятувальниками ДСНС продовжують локалізовувати пожежі на ділянках території загальною площею 90 гектарів. Наразі ліквідовано 2 пожежі, зокрема у районі населених пунктів Половинкине та Сєвєродонецьк. Окрім того, вже локалізовані осередки загоряння неподалік Трьохізбенки, Новоолександрівки, Артема, Болотеного, Підлісного.

Триває локалізація пожеж в населених пунктах Кряківка, Старий Айдар, Старобільськ, Золоте та Станиця Луганська.

До ліквідації пожеж залучено майже 600 осіб особового складу та понад 7 десятків одиниць інженерної й спеціальної техніки Збройних Сил України, ДСНС та лісових господарств. Також задіяні 3 пожежні літаки та 2 вертольоти ДСНС.