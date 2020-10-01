В українській армії за добу - 91 випадок коронавірусу

У Збройних силах за останню добу виявили 91 новий випадок захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що у закладах охорони здоров’я перебуває 20 пацієнтів, їхній стан задовільний, решта 71 - удома під наглядом медичної служби, у цих пацієнтів спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом станом на 1 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 682 особи. За час пандемії одужало 2284 особи, летальних випадків зареєстровано 10.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 624 особи, у 125 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

Як повідомлялося, в Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, з них за добу 4069.

Фото: АрміяInform