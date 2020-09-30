В українській армії - 61 новий випадок коронавірусу

В українській армії - 61 новий випадок коронавірусу

Укрінформ
У Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 628 осіб. За останню добу виявили 61 новий випадок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України.

"Станом на 10.00 30 вересня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 628 осіб. Всього за час пандемії одужало – 2247 осіб, летальних випадків – 10", - йдеться у повідомленні.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 552 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 139 осіб.

За минулу добу зареєстровано 61 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 17 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 44 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 вересня лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з них за добу – 4 027.

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