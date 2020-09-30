В українській армії - 61 новий випадок коронавірусу

У Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 628 осіб. За останню добу виявили 61 новий випадок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України.

"Станом на 10.00 30 вересня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 628 осіб. Всього за час пандемії одужало – 2247 осіб, летальних випадків – 10", - йдеться у повідомленні.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 552 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 139 осіб.

За минулу добу зареєстровано 61 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 17 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 44 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 вересня лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з них за добу – 4 027.