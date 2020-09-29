На Донбасі зберігається "тиша"

Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на штаб ООС.

"Порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у районі проведення операції військовослужбовці ЗСУ разом із рятувальниками ДСНС локалізовують пожежу на ділянці розміром близько 4 гектари неподалік населеного пункту Боброве.

Окрім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 11 гектарів території та передано на знищення 48 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували один будинок. Ще на 6 об’єктах роботи тривають.